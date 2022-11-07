Райкин начал набирать студентов на гастролях

Художественный руководитель театра "Сатирикон", исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константин Райкин начал набирать собственный курс студентов на обучение актерскому мастерству и режиссуре на гастролях театра.
Художественный руководитель театра "Сатирикон", исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константин Райкин начал набирать собственный курс студентов на обучение актерскому мастерству и режиссуре на гастролях театра.
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