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Райкин начал набирать студентов на гастролях

Райкин начал набирать студентов на гастролях

Художественный руководитель театра "Сатирикон", исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константин Райкин начал набирать собственный курс студентов на обучение актерскому мастерству и режиссуре на гастролях театра.

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