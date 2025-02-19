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Захарова: Мюнхенская конференция превратилась в инструмент зомбирования

Захарова: Мюнхенская конференция превратилась в инструмент зомбирования

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в инструмент зомбирования. С соответствующим заявлением выступила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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