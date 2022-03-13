Происшествия

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В Чувашии сотрудники полиции и общественники организовали спортивные мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике при поддержке центра антинаркотической пропаганды «Мотивация» в рамках проекта «Мир вокруг нас» провели профилактическое мероприятие для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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