В Чувашии сотрудники полиции и общественники организовали спортивные мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике при поддержке центра антинаркотической пропаганды «Мотивация» в рамках проекта «Мир вокруг нас» провели профилактическое мероприятие для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.