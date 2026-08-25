Украинский штангист отвернулся от флага России на награждении

Real Sports Photos/Shutterstock/FOTODOM Украинский штангист Плоскиня отвернулся от флага РФ во время награждения на ЧЕ Андрей Черников Украинский штангист Иван Плоскиня отвернулся от флага России во время награждения на юношеском чемпионате Европы, передает ТАСС.