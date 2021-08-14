Непутевые заметки

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Приветственный коктейль на пассажирском теплоходе

Приветственный коктейль на пассажирском теплоходе

Посетил приветственный коктейль на пассажирском теплоходе. Рассказываю проэто мероприятие Приветственный капитанский коктейль – это мероприятие, без которого, пожалуй, не обходится ни одного отправления в рейс круизного пассажирского теплохода.

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