Подросток плохо относилась к мачехе и удивлена, что та отказалась оплатить ее обучение

Нина Плотникова

Ваш нынешний муж работает. Почему он не может оплатить обучение дочери? куда уходят его деньги? Почему он не откладывал их заранее? И если он тратит им заработанные деньги на вашу дочь. то ждал, что и вы на его дочь потратитесь. Вообще о таких вещах договариваются заранее и копят заранее. Или заранее говорят ребенку, что он может раасчитывать только на бесплатное образование, если будет учиться достаточно хорош Если у семьи нет вариантов накопить.