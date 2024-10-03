Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Подросток плохо относилась к мачехе и удивлена, что та отказалась оплатить ее обучение

Подросток плохо относилась к мачехе и удивлена, что та отказалась оплатить ее обучение

Многим из нас когда-то говорили: «Не плюй в колодец, из которого будешь пить!» Тогда мы могли не особо задумываться или воспринимать эти слова как обычную поговорку.

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Комментарии
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Нина Плотникова
Ваш нынешний муж работает. Почему он не может оплатить обучение дочери? куда уходят его деньги? Почему он не откладывал их заранее? И если он тратит им заработанные деньги на вашу дочь. то ждал, что и вы на его дочь потратитесь. Вообще о таких вещах договариваются заранее и копят заранее. Или заранее говорят ребенку, что он может раасчитывать только на бесплатное образование, если будет учиться достаточно хорош Если у семьи нет вариантов накопить.
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