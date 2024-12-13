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Аэродром на Украине трясло от взрывов ночью: ракеты достали до подземных хранилищ

Аэродром на Украине трясло от взрывов ночью: ракеты достали до подземных хранилищ

Примерно в половине первого местные жители ощутили сильную вибрацию, напоминающую землетрясение. Взрыв задел жилые районы города, включая «Октябрьский городок», однако звуковой эффект оказался приглушённым.

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