Аэродром на Украине трясло от взрывов ночью: ракеты достали до подземных хранилищ

Примерно в половине первого местные жители ощутили сильную вибрацию, напоминающую землетрясение. Взрыв задел жилые районы города, включая «Октябрьский городок», однако звуковой эффект оказался приглушённым.
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