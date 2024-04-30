Китайские фильмы

Неочевидный факт: коммунисты терзали Китай меньше 30 лет, с 1949 по 1978 год. В 1949 Мао Цзэдун победил в долгой и кровопролитной гражданской войне, прогнав армию Чан Кайши на Тайвань, а уже в 1978 мудрый преемник Великого кормчего, Дэн Сяопин, остановил страшный эксперимент, развернув Китай к здоровому капитализму.