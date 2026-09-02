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Shell удваивает собственную сеть АЗС в США за счет покупки Tri Star Energy

Shell удваивает собственную сеть АЗС в США за счет покупки Tri Star Energy

Американская дочерняя структура энергетического концерна Shell — компания Equilon Enterprises LLC (Shell Oil Products US) — заключила юридически обязывающее соглашение об увеличении своей доли в капитале компании Tri Star Energy, LLC с текущих 33% до 100%.

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