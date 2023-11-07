Заподозрить проблемы с печенью сложно, этот орган не может болеть в отличие от желудка или головы. Пока печень медленно разрушается, человек ведет привычный образ жизни и даже не задумывается о визите к врачу.
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