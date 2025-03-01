Главком ВСУ Сырский заявил о поддержке Зеленского армией после спора с Трампом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его ссоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе переговоров о сделке по редкоземельным металлам.
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