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Россиянин Носов завоевал золото на юниорском ЧМ по плаванию

Россиянин Носов завоевал золото на юниорском ЧМ по плаванию

Спортсмен из России Алан Носов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде.

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