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Славянская доктрина

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Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия Российское военное присутствие в Африке, похоже, будет наращиваться Балканский урок – впрок? Несколько неожиданно для меня прозвучала новость о достигнутом с Хартумом соглашении по поводу размещения на территории Судана пункта материально-технического обеспечения.

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