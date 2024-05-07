В Киргизии волонтеры "Бессмертного полка" взошли на пик имени Путина

ИТАР-ТАСС/Евгений Мезенцев В канун Дня Победы группа общественных деятелей и альпинистов совершила восхождение на пик имени Владимира Путина, чтобы отдать дань уважения подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной Войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии