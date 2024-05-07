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В Киргизии волонтеры "Бессмертного полка" взошли на пик имени Путина

В Киргизии волонтеры "Бессмертного полка" взошли на пик имени Путина

ИТАР-ТАСС/Евгений Мезенцев В канун Дня Победы группа общественных деятелей и альпинистов совершила восхождение на пик имени Владимира Путина, чтобы отдать дань уважения подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

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