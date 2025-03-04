Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

M

Malina

Это вообще ни в какие ворота!!! Мэрша из Мытищ сидит в своём крсле( неприкасаемая видать!!!), а офицера с мизерной з/платой - под суд??? Необходимо детально разобраться в ситуации с курьерами - это раз! 2) почему у курьеров з/плата выше чем у офицера? 3) пора депутатам Гос.Думы серьезно разобраться с вопросом курьерства. Но, пора задать вопрос президенту: когда "служивые люди" будут иметь достойное содержание???