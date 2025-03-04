Страна и люди
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Страна и люди

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Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Торговый центр "Красный кит" в Мытищах. Это подмосковный город Мытищи. Тут, как известно, многодетная мать из Таджикистана может легко получить квартиру, но беженец из Узбекистана, русский офицер ФСО, вынужден подрабатывать курьером.

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Комментарии
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M
Malina
Это вообще ни в какие ворота!!! Мэрша из Мытищ сидит в своём крсле( неприкасаемая видать!!!), а офицера с мизерной з/платой - под суд??? Необходимо детально разобраться в ситуации с курьерами - это раз! 2) почему у курьеров з/плата выше чем у офицера? 3) пора депутатам Гос.Думы серьезно разобраться с вопросом курьерства. Но, пора задать вопрос президенту: когда &quot;служивые люди&quot; будут иметь достойное содержание???
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21 час.
ВераВерная
Согласна.
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20 час.
Alex Nемо
Есть такая старая мудрость - тот кто не кормит свою Армию, будет кормить чужую. А может кто-то наверху именно этого и добивается?
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18 час.
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