Студия Red Head Sound представила русский дублированный трейлер Grand Theft Auto 6Студия озвучки Red Head Sound представила русский дублированный трейлер GTA 6, озвучив героев официального ролика, выпущенного Rockstar Games.
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