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Происшествия

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В Якутии оперативники полиции установили подозреваемых в хищении погрузчика из производственной базы

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился директор производственной компании с заявлением о краже погрузчика стоимостью 850 тысяч рублей.

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