ТГ-канал «Военкоры русской весны»: после ударов российских беспилотников под Одессой горит аэродром «Школьный»

В Одессе в ночь на вторник после атаки российских беспилотников загорелся аэродром «Школьный».Авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны» рассказали, что с аэродрома «Школьный», который находится под Одессой, Вооруженные силы Украины наносили удары по Крыму.
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