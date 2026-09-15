Reuters сообщил о провале антидроновых учений на Украине

Антидроновые учения на Украине «пошли не по плану», 15 сентября пишет Reuters. В июле 2026 года большая группа производителей стала испытывать на территории Украины новое поколение перехватчиков российских реактивных дронов.
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