Россиянам рассказали, кому стоит менять офисную работу на рабочую специальность

Директор по работе с молодёжью и учебными заведениями Ксения Марданова рассказала, что перед переходом с офисной работы на рабочую специальность важно понять, действительно ли человека привлекает новая профессия или он просто устал от нынешнего места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Шеремет н...
- ОЖ Депутат Шеремет н...
- ОЖ Жителей Алешек за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым