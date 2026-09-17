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Россиянам рассказали, кому стоит менять офисную работу на рабочую специальность

Россиянам рассказали, кому стоит менять офисную работу на рабочую специальность

Директор по работе с молодёжью и учебными заведениями Ксения Марданова рассказала, что перед переходом с офисной работы на рабочую специальность важно понять, действительно ли человека привлекает новая профессия или он просто устал от нынешнего места.

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