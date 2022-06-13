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Песков отметил чрезвычайную важность речи Путина на ПМЭФ-2022

Песков отметил чрезвычайную важность речи Путина на ПМЭФ-2022

globallookpress/Kremlin Pool Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности речи главы государства Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

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