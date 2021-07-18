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Черчесов не контактировал ни с одним клубом, включая ЦСКА («СЭ»)

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока остается без работы. 57-летний специалист не контактировал ни с ЦСКА, ни с любыми другими клубами, сообщает «Спорт-Экспресс».

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