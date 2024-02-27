Qiwi прокомментировала крах КИВИ Банка

Международная компания Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у КИВИ Банка. В компании отметили, что у КИВИ банка не было признаков банкротства, однако ликвидация банка может негативно сказаться на выплате средств в рамках сделки по продаже российских активов, закрытой в январе этого года.