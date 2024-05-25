Экстрим на рынке труда

НК

Наталья Котельникова

Ещё бы посмотрел этот котяка на условия работы, которые предлагают нам современные бизнесмены - как вам работаться будет 12 часов на ногах и тремя перерывами по 15 минут и один аж в 25минут, но! эти перерывы проводи где хош, ни тебе комнаты отдыха, ни обедов от фирмы - НИЧЕГО, а потом 2000 в зубы за смену. Это как вам рынок труда или концлагеря?