Любимой забавой доморощенных власть имущих всегда было создавать на ровном месте экстремальную ситуацию, а потом с ней бороться.
Экстрим на рынке труда
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Михалыч
Самая большая ошибка Мишустина и Госдумы сохранить всех начальников Соц.сектора
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13 час.
Семенков Александр
Оставили идиотов в Правительстве. Полный трындец в кадровой политике, Как же далект они от народа!!!
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Ещё бы посмотрел этот котяка на условия работы, которые предлагают нам современные бизнесмены - как вам работаться будет 12 часов на ногах и тремя перерывами по 15 минут и один аж в 25минут, но! эти перерывы проводи где хош, ни тебе комнаты отдыха, ни обедов от фирмы - НИЧЕГО, а потом 2000 в зубы за смену. Это как вам рынок труда или концлагеря?
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2 час.
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