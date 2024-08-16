В ЕС получили самый низкий урожай кормовой пшеницы с 2018 года

Очень влажные условия, которые повлияли на многие страны этим летом, в совокупности привели к тому, что в Европейском союзе (ЕС) был собран самый низкий с 2018 года урожай фуражной (кормовой) пшеницы, 15 августа сообщает сетевое издание Agriland.