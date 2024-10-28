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На Западе заявили о нервном положении украинских властей

На Западе заявили о нервном положении украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны опасаются потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне скорых начала работы Европейской комиссии (ЕК) в новом составе и президентских выборов в США.

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