На Западе заявили о нервном положении украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны опасаются потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне скорых начала работы Европейской комиссии (ЕК) в новом составе и президентских выборов в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии