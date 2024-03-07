Bandai Namco показала коллекционное издание Sand Land с фигуркой Вельзевула из серии S.H.FiguartsBandai Namco напомнила, что у экшен-RPG Sand Land от ILCA есть коллекционное издание за $129,99: акцент в коротком видео сделан на экшен-фигурке главного героя Вельзевула.