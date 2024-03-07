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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bandai Namco показала коллекционное издание Sand Land с фигуркой Вельзевула из серии S...

Bandai Namco показала коллекционное издание Sand Land с фигуркой Вельзевула из серии S...

Bandai Namco показала коллекционное издание Sand Land с фигуркой Вельзевула из серии S.H.FiguartsBandai Namco напомнила, что у экшен-RPG Sand Land от ILCA есть коллекционное издание за $129,99: акцент в коротком видео сделан на экшен-фигурке главного героя Вельзевула.

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