Педагоги АГУ осваивают современные подходы к обучению

Педагоги-психологи АГУ освоили новые методики преподавания истории религий в Казани Сотрудники кафедры педагогики и социальной психологии АГУ Дана Хашхова и Дарья Жердева приняли участие в научно-методической школе для молодых преподавателей по курсу «История религий России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии