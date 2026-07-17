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Джон Джонс: «Получить российское гражданство, как Рой Джонс-младший? Ничего не имею против»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс высказался о перспективе получить российское гражданство. – С учетом твоей связи с IBA и частыми поездками в Россию, может, тебе получить российское гражданство, как Рой Джонс-младший? – Ничего не имею против.

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