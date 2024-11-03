Отскок «Локомотива» и несправедливое поражение: почему «Рубин» мог брать очки в Черкизово

«Рубин» в матче 14-го тура чемпионата РПЛ с минимальным счетом уступил «Локомотиву» на выезде (0:1). Несмотря на поражение, команде Рашида Рахимова удалось сохранить за собой седьмую строчку в турнирной таблице.