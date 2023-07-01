Военное обозрение

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Требование властей Украины от православных монахов покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - попытка сделать подарок США ко дню независимости?

Требование властей Украины от православных монахов покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - попытка сделать подарок США ко дню независимости?

Не имея особых успехов на фронте, украинские власти вновь переключились на террор собственного населения.

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