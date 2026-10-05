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Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 70 тысяч рублей

Средняя зарплата в Алтайском крае превысила 70 тысяч рублей

За семь месяцев 2026 года показатель вырос на 14,2% В Алтайском крае по итогам семи месяцев 2026 года зафиксирован рост заработных плат.

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