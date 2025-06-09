NASA может отказаться от использования Starliner

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от МКС / © NASA Недавно представители NASA сообщили, что продолжают изучать возможные варианты следующего полета Starliner, который состоится не ранее начала 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии