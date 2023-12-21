В Конгрессе заявили о бесполезности потолка цен на российскую нефть

Объединение конгрессменов Соединённых Штатов Америки предложило администрации Байдена отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти из-за их неэффективности и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.
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