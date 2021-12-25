Уже не «партнёры»

Почему ФСБ взялась за украинские неонацистские группировки в России именно сейчас? Более сотни задержанных сторонников украинской неонацистской группировки готовили – внимание! – «теракты и массовые убийства» в 37 регионах России, сообщили в ФСБ.
Почему ФСБ взялась за украинские неонацистские группировки в России именно сейчас? Более сотни задержанных сторонников украинской неонацистской группировки готовили – внимание! – «теракты и массовые убийства» в 37 регионах России, сообщили в ФСБ.
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