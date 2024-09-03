Спасатели вылетели на помощь трем мужчинам, застрявшим у ручья в Якутии

Вертолет со спасателями на борту вылетел на помощь трем мужчинам, застрявшим посреди болотистой местности в Якутии, когда один из них сломал при ремонте бульдозера ногу, сообщили в Telegram-канале Службы спасения Якутии.
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