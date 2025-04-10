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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, как и где живет Елена Степаненко после скандального развода с Евгением Петросяном

Стало известно, как и где живет Елена Степаненко после скандального развода с Евгением Петросяном

Юмористы развелись со скандалом в 2015 году после 33 лет брака. Виновницей расставания Евгения Петросяна и Елены Степаненко считается небезызвестная Татьяна Брухунова, которая в последнее время мелькает в заголовках чаще знаменитого супруга.

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