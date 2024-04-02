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«Горжусь, что я сын своего отца», – Виктор Добронравов высказался о конкуренции с младшим братом, который прославился раньше него

«Горжусь, что я сын своего отца», – Виктор Добронравов высказался о конкуренции с младшим братом, который прославился раньше него

Дети Федора Добронравова пошли по отцовским стопам и стали успешными актерами. Виктор и Иван развивались в профессии разными темпами.

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