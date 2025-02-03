В Петербурге прокуратура помогает женщине с двумя детьми вернуться жить в свою квартиру

Четверо других владельцев жилища препятствуют им в праве на проживание Прокуратура Петроградского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению матери двоих несовершеннолетних детей.
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