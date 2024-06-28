Губерниев призвал критиков показа Евро-2024 не завидовать футбольным фанатам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко ответил хейтерам показа матчей чемпионата Европы 2024 года в Германии, призвав их не завидовать любителям футбола, которые наслаждаются качественными трансляциями.
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