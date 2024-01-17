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Путин: государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар

Путин: государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар

Глава российского государства Владимир Путин во вторник, 16 января, в рамках встречи с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации, участниками форума "Малая родина – сила России", заявил, что совершенно очевидно, контрнаступление армии Украины не только провалилось, но инициатива полностью находится в руках Вооружённых Сил Российской Федерации.

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