Путин: государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар

Глава российского государства Владимир Путин во вторник, 16 января, в рамках встречи с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации, участниками форума "Малая родина – сила России", заявил, что совершенно очевидно, контрнаступление армии Украины не только провалилось, но инициатива полностью находится в руках Вооружённых Сил Российской Федерации.