Астролог Александр Зараев предсказывает крупные перемены в мире после коридора затмений в октябре 2023 года Елена ГалицкаяАстролог Александр Зараев считает, что мир может столкнуться с крупными переменами и трансформациями после коридора затмений, который происходит с 14 по 28 октября 2023 года.