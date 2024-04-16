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  • lady lyudmila
    Хорошо. Раз он уехал, папа , давай строй дамбу и работай на благо народа.Глава Орска ответ...
  • Иван Сорокин
    ДА ЭТИХ УБЛЮДКОВ ВЕШАТЬ НАДИО И НЕ МЕДЛЕННОСтала известна ли...
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    Дамбу увёз сынокГлава Орска ответ...

Гросси рассказал, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС

Гросси рассказал, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства.

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