Гросси рассказал, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства.