ВМС ВСУ провели операцию по обнаружению уничтоженного ВКС РФ в мае 2022 года у острова Змеиный десантно-штурмового катера

После начала спецоперации остров Змеиный, расположенный примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная в Черном море, стал для Украины одним из первых символов в основном медийных «перемог» ВСУ.
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