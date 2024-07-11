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ВМС ВСУ провели операцию по обнаружению уничтоженного ВКС РФ в мае 2022 года у острова Змеиный десантно-штурмового катера

ВМС ВСУ провели операцию по обнаружению уничтоженного ВКС РФ в мае 2022 года у острова Змеиный десантно-штурмового катера

После начала спецоперации остров Змеиный, расположенный примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная в Черном море, стал для Украины одним из первых символов в основном медийных «перемог» ВСУ.

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