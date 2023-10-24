По слухам, NVIDIA ведёт разработку Arm-процессоров с поддержкой Windows

Доминирующая на рынке разработки чипов для ИИ-ускорителей компания NVIDIA хочет выйти на рынок центральных процессоров для персональных компьютеров, пишет издание Reuters со ссылкой на нескольких анонимных источников, знакомых с ситуацией.
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