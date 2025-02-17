Владельцев старых газовых плит в России начнут штрафовать: что нужно знать Сергеева ТатьянаС 2025 года в России вступают в силу новые нормы, направленные на повышение безопасности жилых домов, и владельцев старых газовых плит в России начнут штрафовать: что нужно знать.
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