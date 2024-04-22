Проректорами РГУ имени Есенина стали Владимир Луканцов и Татьяна Стародубова

Пока проректоры назначены с приставкой "и.о.". Ими стали Владимир Луканцов и Татьяна Стародубова. Луканцов будет исполнять обязанности проректора по административно-хозяйственной работе, Стародубова - по образовательной деятельности.
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