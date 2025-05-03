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Явлинский рассказал, есть ли у Трампа шансы реализовать планы по США

Явлинский рассказал, есть ли у Трампа шансы реализовать планы по США

Американский лидер Дональд Трамп бросил вызов всему устройству государства, однако пока он не очень хорошо справляется с реализацией всех запланированных идей, считает российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

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Комментарии
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М
Мария
Явлинский из Лондона строчит! Уже молчал бы!
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