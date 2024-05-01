Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что российская армия летом может освободить существенные территории в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии