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Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять существенные территории уже летом

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять существенные территории уже летом

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что российская армия летом может освободить существенные территории в зоне специальной военной операции (СВО).

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