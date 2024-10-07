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Перенос ремейка AC: Black Flag, Tencent думает о покупке Ubisoft, релиз Silent Hill 2…

Перенос ремейка AC: Black Flag, Tencent думает о покупке Ubisoft, релиз Silent Hill 2…

Ремейк Silent Hill 2 получил отзывы от игроков и прессы, Star Wars Outlaws серьёзно обновилась, Tencent и семья Гиймо обсуждают возможность покупки Ubisoft, перенос ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag, Dragon Age: The Veilguard — всё, Дэвид Хейтер дразнит фанатов.

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